Pilar Castillejo rellevarà Estrada com a presidenta del grup de la CUP al Parlament

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo rellevarà Laia Estrada, que va renunciar a l'acta de diputada el 23 de juliol, com a presidenta del grup de la CUP a la cambra catalana.
Castillejo actualment està embarcada en la Sumud Global Flotilla que intentarà fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
L'escó d'Estrada ha estat ocupat per Xavier Pellicer, que ja havia ocupat un seient dels cupaires en l'anterior legislatura.
JUNTS, ERC I COMUNS
A més a més, l'exalcaldessa de Vilassar de Mar (Barcelona) Laura Martínez (Junts) ha ocupat l'escó de Jaume Giró, que va renunciar a l'acta el 4 de setembre, i el diputat Quim Calatayud s'ha reincorporat després d'una baixa.
El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, ha ocupat l'escó del ja exdiputat Ruben Wagensberg, que va anunciar que deixava la política institucional el 16 de setembre.
Finalment, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha reincorporat a l'activitat parlamentària després d'uns mesos de baixa.