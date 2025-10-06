Pilar Castillejo i Adrià Plazas (CUP) preveuen arribar aquest dilluns a Barcelona després de ser deportats

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció del partit Adrià Plazas, tots dos membres de la Global Sumud Flotilla, preveuen arribar aquest dilluns a la nit a l'Aeroport de Barcelona via Atenes, després de ser deportats per Israel.
Es preveu que arribin a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a les 23.40 hores, segons ha informat el partit, després que diumenge no constessin entre els 21 membres de la flotilla previstos per tornar a Espanya, en negar-se a signar la deportació immediata.
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ja havia anunciat que els 28 espanyols que anaven a bord de la Global Sumud Flotilla (GSF) i que continuaven retinguts a Israel tornarien al llarg d'aquest dilluns a Espanya, després que diumenge tornés un primer grup de 21 ciutadans.