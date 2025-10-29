Pilar Bernabé, sobre el 29-O: Mazón "ha estat un any provant de reescriure la història"

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmat aquest dimecres, dia de la commemoració de les inundacions per la dana del 29 d'octubre del 2024, que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "ha estat un any provant de reescriure la història".
En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha assenyalat que Mazón està "desacreditat" i l'ha titllat d'element distorsionador per a la reconstrucció després de les inundacions i com algú que no té la voluntat de reconstruir ponts, textualment.
Ha defensat que el Govern central el dia de la dana va demanar que s'enviés l'alerta a la població a les 18:35 hores --es va acabar enviant a les 20.11 hores-- i considera que, si s'hagués enviat abans, s'haurien salvat "més vides".
"Si tot s'hagués fet dins el termini i de la manera escaient des de l'inici, pensant que el dia 24 d'octubre es va activar el Pla Especial d'Inundacions i que això activa la Generalitat Valenciana a prendre totes les mesures de prevenció i de protecció a la ciutadania, encara s'haurien salvat més vides. I ho hem vist en les següents danes que hem tingut a la Comunitat Valenciana", ha dit.
Ha assegurat que convocar el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) a les 17.00 hores de la tarda era massa tard i va provocar que "tot fos una calamitat generalitzada".
FUNERAL D'ESTAT
Preguntada per si la presència de Mazón en el funeral d'estat per les 229 víctimes que té lloc aquest dimecres pot provocar conflictes amb les famílies, ha expressat que "les víctimes estan molt per sobre d'això" i ha assenyalat, en referència al dirigent popular, que no vol donar ni un segon de protagonisme a qui no el mereix, en les seves paraules.
Ha explicat que els projectes per al barranc del Poio estaven "obsolets" quan el govern de Pedro Sánchez els va treure del calaix i ha subratllat que a finals d'aquest any començaran les obres de canalització de la infraestructura.