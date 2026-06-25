El PIB va créixer un 0,6% fins a març, dues desenes menys, després de moderar-se el consum de les llars i la inversió

L'economia espanyola va accelerar el seu creixement interanual una desena, fins al 2,7%, gràcies exclusivament a la demanda interna
MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola va créixer un 0,6% en el primer trimestre de l'any, dues desenes menys que en el trimestre anterior, recolzada sobretot en la demanda interna, que va aportar cinc desenes al creixement, enfront de la contribució d'una desena del sector exterior, segons les dades de Comptabilitat Nacional trimestral publicats aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que confirmen els avançats a la fi d'abril.
Entre gener i març el consum de les llars va moderar el seu creixement tres desenes, fins al 0,6%, mentre que la despesa pública va accelerar el seu ritme d'avanç tres desenes, fins al 0,5%, i el de les institucions sense finalitats de lucre es va accelerar 1,4 punts, fins a mostrar un creixement del 2%.
"El consum de les llars es consolida com un dels principals motors de l'economia, amb un avanç trimestral del 0,6%, recolzat principalment en la solidesa del mercat laboral, en una arrencada d'any marcat per l'impacte de la guerra a Iran en la inflació des de febrer. Les mesures aprovades pel Govern el passat 20 de març estan esmorteint el dany d'aquest nou xoc energètic sobre llars i empreses", ha destacat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa en un comunicat.
Junt amb el consum de les llars, la inversió també va moderar el seu creixement en el primer trimestre. Va avançar un 0,4%, taxa 1,7 punts inferior a la del trimestre previ i la seva pitjor dada des del tercer trimestre des de 2024.
EL PIB ACCELERA EL SEU AVANÇ INTERANUAL Al 2,7%
Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el primer trimestre en el 2,7%, una desena més que en el trimestre anterior, gràcies exclusivament a la demanda nacional, que va contribuir amb 3,5 punts, en contrast amb les vuit desenes que va restar la demanda externa.
El consum de les llars va accelerar el seu creixement interanual una desena en el primer trimestre, fins al 3,2%, mentre que la despesa pública va desaccelerar el seu ritme d'avanç una desena, fins al 2,4%.
La inversió, pel seu costat, va augmentar un 5,6% interanual, sis desenes menys que en el trimestre anterior, amb avanços del 6,8% en els productes de la propietat intel·lectual i del 3,9% en els béns d'equip.
Per sectors d'activitat, el Departament que dirigeix Carlos Cos ha posat l'accent en el creixement del 6,3% interanual de la construcció, "que llança un senyal positiu cap a davant", i en l'acceleració dels serveis al 3,4% interanual des del 2,9% del trimestre anterior.
Per a Economia, un altre "bon símptoma" de les dades de Comptabilitat Nacional és l'avanç trimestral del 1% mostrat per la productivitat per hora treballada, "la millor dada des de l'arrencada de 2025", i el seu creixement interanual del 0,6%, "consolidant un cicle insòlit d'augment de la productivitat i creació rècord de llocs de treball".