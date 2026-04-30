El PIB va créixer un 0,6% fins a març, dues desenes menys, però accelera el seu avenç interanual al 2,7%

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola va créixer un 0,6% en el primer trimestre de l'any, dues desenes menys que en el trimestre anterior, recolzada sobretot en la demanda interna, que va aportar quatre desenes al creixement, enfront de la contribució de dues desenes del sector exterior, segons l'avenç de dades de la Comptabilitat Nacional trimestral publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha subratllat que el consum de les llars s'ha consolidat "com un dels principals motors de l'economia" gràcies a la solidesa del mercat laboral, "en una arrencada d'any marcat per l'impacte de la guerra a Iran en la inflació des de febrer".
"Les mesures aprovades pel Govern el passat 20 de març estan esmorteint el dany d'aquest nou xoc energètic sobre llars i empreses", ha afirmat el Ministeri.
En concret, segons les dades d'Estadística, consum de les llars va moderar el seu creixement tres desenes en el primer trimestre, fins al 0,6%, mentre que la despesa pública va mantenir el seu ritme d'avanç en el 0,2%. En canvi, la despesa en consum de les institucions sense finalitats de lucre es va accelerar 1,4 punts, fins a mostrar un creixement del 2%.
La inversió, per la seva banda, també va tirar el fre en el primer trimestre, en moderar el seu creixement 1,7 punts, fins al 0,4%.
Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el primer trimestre en el 2,7%, una desena més que en el trimestre anterior, gràcies exclusivament a la demanda nacional, que va contribuir amb 3,4 punts, en contrast amb les set desenes que va restar la demanda externa.
Per a Economia, aquest creixement interanual del 2,7% permet a Espanya "mantenir el lideratge entre les principals economies de la zona de l'euro".
El consum de les llars va accelerar el seu creixement interanual una desena en el primer trimestre, fins al 3,2%, mentre que la despesa pública va desaccelerar el seu ritme d'avanç mitjà punt, fins al 2%.
La inversió, pel seu costat, va augmentar un 5,6% interanual, sis desenes menys que en el trimestre anterior, amb avanços del 6,8% en els productes de la propietat intel·lectual i del 3,9% en els béns d'equip.
El Ministeri que dirigeix Carlos Cos ha destacat a més com "un altre bon símptoma" de les dades de la Comptabilitat Nacional l'avanç trimestral del 1% de la productivitat per hora treballada, "la millor dada des de l'arrencada de 2025", i el seu creixement interanual, del 0,6%, "consolidant un cicle insòlit d'augment de la productivitat i creació rècord de llocs de treball".
