El PIB va créixer un 0,4% en el segon trimestre, una dècima menys, i frena el seu avanç interanual a l'1,8%

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'economia espanyola va créixer entre l'abril i el juny un 0,4% respecte al trimestre anterior, la qual cosa suposa una dècima menys que en el trimestre anterior, al mateix temps que va moderar la seva taxa interanual més de dos punts, des del 4,2% del primer trimestre a l'1,8% en el segon, per la menor aportació del sector exterior.

Segons l'avanç de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'activitat econòmica es va veure impulsada en el segon trimestre de l'any tant pel consum com per la inversió, davant la reculada de les exportacions i importacions.

En concret, el consum en les llars va créixer un 1,6% entre l'abril i el juny després de dos trimestres en negatiu, mentrestant la despesa pública va avançar un 1,5%, davant la reculada de el 1,6% del trimestre previ.