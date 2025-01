El PIB turístic creix un 6% el 2024 i ho farà un 3,6% el 2025, segons CaixaBank

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El servei d'estudis de CaixaBank, CaixaBank Research, ha estimat que el PIB turístic espanyol ha crescut un 6% el 2024, i preveu un avenç del 3,6% per al 2025, segons l'Informe Sectorial de Turisme presentat aquest dijous.

"El 2024 va ser un any molt positiu per al sector. Aquesta tendència positiva creiem que tindrà continuïtat el 2025, amb un creixement una mica més moderat", ha subratllat la coautora de l'estudi Judit Montoriol, juntament amb el també economista del centre d'estudis Pedro Álvarez.

Ha subratllat que el turisme "continuarà sent un motor de creixement per a l'economia espanyola": segons estima CaixaBank Research, el PIB turístic espanyol passarà a suposar el 13,2% del total de l'economia el 2025, respecte al 12,9% calculat per al 2024.