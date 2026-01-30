El PIB a l'Estat va créixer un 2,8% el 2025, set dècimes menys, després d'accelerar-se a l'últim trimestre un 0,8%

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola va créixer un 2,8% el 2025, set dècimes menys que el 2024, després d'accelerar dues dècimes el seu creixement a l'últim trimestre de l'any, fins al 0,8%.
Aquest repunt trimestral es va veure impulsat per la demanda interna, que va aportar un punt al creixement, enfront del comportament del sector exterior, que va restar dues dècimes a l'avanç de l'economia espanyola en la recta final d'any.
Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el quart trimestre en el 2,6%, una dècima menys que en el trimestre anterior i el seu menor taxa en dos anys, en concret, des del quart trimestre del 2023, segons l'avanç de dades de Comptabilitat Nacional publicats aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).