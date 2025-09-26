El PIB a l'Estat puja en el segon trimestre: un 0,8% trimestral i un 3,1% interanual

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola va créixer un 0,8% en el segon trimestre de l'any, dues dècimes més que en el trimestre anterior i una dècima més que la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a finals de juliol.
Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el segon trimestre en el 3,1%, una dècima menys que en el trimestre anterior però tres dècimes més que la dada avançada el juliol passat, segons les dades de Comptabilitat Nacional publicats aquest divendres per Estadística.
La demanda nacional va contribuir amb 0,8 punts al creixement intertrimestral del PIB entre l'abril i el juny, mentre que la demanda externa va tenir una aportació pràcticament nul·la.