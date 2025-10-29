El PIB creix un 0,6% en el tercer trimestre, dues dècimes menys, i modera el seu avenç interanual al 2,8%

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola va créixer un 0,6% en el tercer trimestre de l'any, dues dècimes menys que en el trimestre anterior, a causa del comportament del sector exterior, que va restar sis dècimes al creixement, enfront de l'impuls experimentat per la demanda nacional, que va aportar 1,2 punts a l'avenç de l'economia espanyola als mesos d'estiu.
Per la seva banda, el creixement interanual del PIB es va situar en el tercer trimestre al 2,8%, dues dècimes menys que en el trimestre anterior, segons les dades avançades de Comptabilitat Nacional publicats aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Pel Ministeri d'Economia, el creixement trimestral del 0,6% aconseguit aquest estiu corrobora "el dinamisme de l'economia espanyola". "Es tracta del novè trimestre consecutiu amb un creixement del 0,6% o superior del PIB respecte al trimestre anterior", ha ressaltat el Departament que dirigeix Carlos Cuerpo.