El PIB català creixerà un 3,1% el 2025, per sobre de la mitjana espanyola, segons BBVA Research

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) català tancarà l'any amb un creixement del 3,1%, per sobre de la mitjana espanyola del 3%, segons l'informe elaborat per BBVA Research, informa el banc aquest dimarts.
Aquest creixement es basa en la solidesa de l'ocupació, el dinamisme del consum privat i el bon comportament de les exportacions de béns i de la indústria, que "estarien sostenint l'activitat".
De cara a l'any vinent, l'entitat preveu una moderació del creixement fins al 2,3%, mentre que la taxa d'atur tancarà l'any en el 7,9% i es crearan 195.000 llocs de feina entre 2025 i 2026.
L'informe afegeix que malgrat l'expansió prevista, l'economia catalana afronta desafiaments lligats a la incertesa de la política econòmica nord-americana i al fet que el turisme "sembla acostar-se als seus límits de capacitat".
També ha apuntat que la manca d'habitatge assequible s'ha convertit en un important coll d'ampolla i que l'escassetat de mà d'obra en determinats sectors també podria limitar el ritme de creixement.