El PIB català creix un 3% en el segon trimestre, 3 dècimes més que a tot Espanya

S'explica principalment "per l'evolució de la demanda interna"
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya s'ha incrementat un 3% el segon trimestre del 2026 respecte al mateix període del 2025, 3 dècimes més que el conjunt d'Espanya i 1,8 punts per sobre de la Unió Europea (UE), segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
L'augment del PIB s'explica principalment "per l'evolució de la demanda interna", amb un creixement del 2,5%, ha detallat aquest dilluns l'Idescat en un comunicat.
La variació intertrimestral del PIB català és del 0,7%, la mateixa taxa que en el conjunt d'Espanya i 2 dècimes més que la mitjana de la UE.
El consum de les llars ha augmentat un 3,4%; una dècima menys que el trimestre anterior, i el de les administracions públiques ha crescut un 3,2%; 4 dècimes més que el trimestre previ.
La formació bruta de capital ha caigut un 0,5% en el còmput interanual; 3,8 punts menys que el trimestre anterior.
EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I OFERTA
Les exportacions totals a l'estranger han crescut un 1,9%, amb el consum dels no residents com a principal vector de creixement (10,2%).
Pel que fa a les importacions, la taxa interanual (0,7%) és resultat del lleuger increment en l'adquisició de béns i serveis (0,6%) i del creixement del consum dels residents a l'estranger (2,9%).
En l'àmbit de l'oferta, tots els sectors han mostrat "evolucions positives" de l'activitat respecte a fa un any, especialment els serveis (3,8%) i la construcció (3,7%).