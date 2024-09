El PIB català creix un 2,6% el 2023 i supera les dades prepandèmia, segons BBVA

L'augment és impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i les vegueries de Girona i Tarragona



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El producte interior brut (PIB) català va créixer un 2,6% el 2023 i va superar les dades prepandèmia, impulsat pel creixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i les vegueries de Girona i el Camp de Tarragona, segons l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2024.

Ho ha explicat aquest dijous el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada, Josep Oliver, en la presentació de l'informe, en la qual també ha participat el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester.

Oliver ha explicat que el creixement és inferior al 2021 i 2022 --quan es va superar el 6%-- però "és més sòlid i continua sent sensiblement més elevat que la mitjana de la zona euro".

Ha afegit que en l'ocupació "el balanç és molt positiu", ja que si bé el 2023 hi ha un PIB similar al del 2019, l'ocupació és superior, i ho ha atribuït en part als expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO).

MODEL PRODUCTIU

El catedràtic i autor de l'estudi ha explicat que el document mostra un canvi en el model productiu del país, ja que el 2023 i en els primers mesos del 2024 han impulsat el creixement els serveis privats productius --serveis a empreses, finances o assegurances, entre d'altres--.

Ha explicat que són serveis que tendeixen a reforçar l'activitat industrial i ha assegurat que "és bo" que creixin.

Oliver ha lligat aquest creixement a "la gran força de les manufactures" i el sector industrial, i ha celebrat que, en les seves paraules, s'ha produït un desplaçament cap a sectors més productius.

"Si es consolida aquest viratge, es podria esperar que la productivitat global creixi i també els nivells de renda i tot el que deriva de creixements de productivitat", ha afegit.

PER TERRITORIS

Ballester ha explicat que la millora experimentada el 2023 "ha estat possible en bona part gràcies a l'impuls de les vegueries de la costa", i ha assenyalat que el valor afegit brut (VAB) del Camp de Tarragona va créixer un 3,2% interanual; a les comarques de Girona, un 3%, i a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 2,9%.

Oliver ha afegit que per darrere hi ha les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona), amb augments al voltant del 2,5%, i que a les de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) i el Pla de Lleida en van tenir de prop del 2%.

En el conjunt de Catalunya, 12 comarques van créixer per sobre del 3%, agrupades per zones concretes, com l'eix Bages-Vallès Occidental-Baix Llobregat (Barcelona) o l'eix Segrià (Lleida)-Ribera d'Ebre-Baix Camp-Tarragonès (Tarragona).

ABANS DE LA PANDÈMIA

Oliver ha celebrat que el PIB català hagi superat les dades del 2019, abans de la pandèmia, tot i que el cicle no ha estat homogeni a tot Catalunya.

Aquest creixement és dispar a les diferents estructures productives dels territoris, que han evolucionat de manera diferent.

En aquest sentit, les comarques de Girona són les que més han crescut, amb un PIB que el 2023 era un 4% superior al 2019 de mitjana, mentre que al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre encara no s'havien assolit les xifres prepandèmia.