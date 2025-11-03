La PIANC inclou el Pla Nexigen del Port de Barcelona en la seva guia de referents d'OPS

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) inclourà el Pla Nexigen del Port de Barcelona en la seva nova guia per a la instal·lació de sistemes 'onshore power supply' (OPS), informa la infraestructura en un comunicat aquest dilluns.
La guia està elaborada pels experts del grup de treball sobre electrificació de molls de la PIANC, i unificarà la informació existent sobre OPS i proporcionarà un full de ruta clar per al desenvolupament d'aquests projectes.
La PIANC és un grup internacional d'experts que defineix recomanacions tècniques per a la infraestructura i el transport marítim i fluvial.
Aquests experts van assistir el passat 27 d'octubre a una trobada a Barcelona, en la qual van participar els responsables de l'àrea de Shorepower del Port de Barcelona per explicar el Pla Nexigen i els detalls operatius dels OPS que ja estan instal·lats.
La cap de l'àrea de Shorepower, Ana Arévalo, ha explicat que la reunió "posa en valor la capacitat del Port de Barcelona per contribuir activament en el debat tècnic internacional".