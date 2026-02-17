El Photo Forum Fest torna aquest dimecres a Barcelona amb la previsió d'un any "rècord"

Preveu superar els 11.000 visitants de 50 països
El Photo Forum Fest, considerat el major festival dedicat a la fotografia i la videografia d'Europa, tornarà aquest dimecres i fins divendres al Palau de Congressos de Fira de Barcelona (recinte Montjuïc) amb la previsió d'una edició "rècord" amb més d'11.000 visitants de prop de 50 països, la majoria d'Europa.
L'esdeveniment congregarà més de 1.500 congressistes, prop de 30 ponències de fotògrafs de primer nivell, 40 tallers i una zona expositiva de 3.000 metres quadrats amb més de 40 expositors, informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
Per totes aquestes raons, preveu que aquesta sigui "la major edició de la seva història" amb més d'11.000 visitants de prop de 50 països, especialment d'Europa, així com d'Estats Units, Argentina, Singapur o el Marroc.
Els organitzadors, Eduard Casanova i Carles Figuerola, han destacat que la cita "s'ha convertit en una de les millors plataformes per a professionals i creadors que busquen estar al dia en un àmbit en constant transformació".
Han argumentat que el seu format híbrid, amb esperit de festival, que integra congressos, tallers i fira comercial, "és únic a Europa i ha demostrat ser una fórmula d'èxit que connecta marques, autors i noves tendències amb un públic fidel".
PROGRAMACIÓ
El programa del Photo Forum Fest s'articula entorn de 3 grans congressos, entre ells el Bodaf Europe (18 i 19 de febrer), que reunirà alguns dels fotògrafs i videógrafos de noces més influents del món, com Achilleas Colaclides, The Richters i Naomi Goggin.
Family Time (19 i 20 de febrer) estarà dedicat a la fotografia familiar i infantil, mentre que Life (20 de febrer) posarà el focus en el fotoperiodisme i els treballs sobre naturalesa, viatges i aventura.
FIGURES DESTACADES
Un dels atractius d'aquesta edició serà la presència del fotògraf italià Paolo Roversi.
Conegut pel seu treball per Dior, Comme donis Garçons, Vanity Fair o W Magazine, l'organització ha destacat la seva presència en l'esdeveniment tenint en compte les seves cinc dècades de carrera i pel fet de ser "una referència mundial pel seu estil poètic i atemporal".
El congrés Life explicarà a més amb altres noms destacats, com el fotoperiodista argentí Walter Astrada, que ha treballat en més de 40 països documentant realitats socials i sobre drets humans i que ha publicat en mitjans com Time o The New York Times.
També estaran el català Pau Buscató, referent de la fotografia de carrer, i el madrileny Jaime Rojo, especialitzat en fotografia de naturalesa i guardonat amb un World Press Photo en 2024.
PROTAGONISME FEMENÍ
El Photo Forum Fest tornarà a reflectir aquest any el creixent protagonisme de la dona en el sector, especialment visible en l'àmbit de la fotografia social i infantil.
El congrés Family Time comptarà amb una participació majoritària de dones tant entre el públic com entre les ponents, entre elles Claudia Cabrero, Anna Rigau, Vanesa Royo, Victoria Peñafiel i Irati Ayerza.