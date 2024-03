Phoenix Tower International adquireix el 100% del negoci de Cellnex a Irlanda per 971 milions d'euros

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

Phoenix Tower International (PTI) ha adquirit el 100% del negoci de Cellnex Telecom a Irlanda per 971 milions d'euros, segons ha anunciat la companyia aquest dimarts.

Cellnex opera a Irlanda des del 2019, quan va adquirir l'operador de torres i emplaçaments Cignal, presència que va ampliar posteriorment el 2020, arran de l'acord amb CK Hutchison per adquirir el seu portafolis d'infraestructures en sis països europeus, entre els quals figurava Irlanda.

El conseller delegat de Cellnex, Marco Patuano, ha subratllat que la venda del negoci a Irlanda, a una valoració adequada, és "un pas més en el marc del 'Nou Capítol' de la companyia", en línia amb la seva estratègia centrada en la consolidació, simplificant-ne l'estructura i focalitzant els esforços en les oportunitats de creixement en els principals mercats en els quals opera.

Per la seva banda, el conseller delegat de PTI, Dagan Kasavana, ha comentat que els complau anunciar aquesta operació estratègica amb Cellnex, després de "la satisfactòria transacció a França, que suposa un important pas endavant en l'expansió de Phoenix Tower International a Europa".

Així mateix, ha afegit que aquesta adquisició demostra el compromís amb Irlanda, i estan "desitjosos de contribuir al desenvolupament d'unes infraestructures de telecomunicacions sòlides i avançades".

El tancament de l'operació està subjecte a les perceptives aprovacions regulatòries, com han recordat des de Cellnex.

Segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Cellnex té la intenció d'utilitzar els ingressos d'aquesta transacció per despalanquejar-se i "reitera el compromís incondicional d'aconseguir el grau d'inversió amb S&P a finals del 2024 com a molt tard, a més de mantenir el grau d'inversió amb Fitch".

Nomura ha actuat com a assessor financer exclusiu per a aquesta operació i Arthur Cox com a assessor jurídic de PTI.

Al seu torn, Barclays i Santander han estat assessors financers i Matheson, assessor jurídic de Cellnex.