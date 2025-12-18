Philip Morris obre el seu Centre Digital de Serveis d'Informació a Valls (Tarragona)

TARRAGONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Philip Morris ha encetat aquest dijous el procés de selecció per a l'obertura del seu nou Centre de Serveis d'Informació Digital, situat a Valls (Tarragona), informa en un comunicat aquest dijous.
El centre donarà feina a un equip de 20 persones que oferirà serveis "als fumadors adults de tot Catalunya", i és un projecte que vol, textualment, fer un pas decidit en la seva transformació cap a un futur lliure de fum.
Està previst que el centre iniciï les operacions a principis del 2026 i durant el gener els seleccionats passaran per un procés de formació.