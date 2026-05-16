Phenna Group incorpora a MDS, GTP, Ingertec i Aucatel a la seva divisió de Certification i Compliance

La britànica reforça la seva presència al mercat espanyol durant el primer trimestre
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La britànica Phenna Group, especialitzada en serveis de Testing, Inspection, Certification i Compliance (TICC), ha incorporat a la seva divisió internacional de Certificació i Compliance a MDS, GTP (Gabinet Tècnic de Prevenció), Grupo Ingertec i Aucatel durant el primer trimestre de 2026, i reforça "de forma significativa la seva presència al mercat espanyol", informa en un comunicat aquest dissabte.
En conjunt, aquestes adquisicions permeten a Phenna Group "ampliar les seves capacitats tècniques en àmbits com la seguretat i salut laboral, la certificació de sistemes de gestió, el compliment normatiu, la ciberseguretat i els serveis de sostenibilitat".
La primera de les operacions es va formalitzar el 30 de gener amb l'adquisició de GTP (Gabinet Tècnic de Prevenció), empresa espanyola especialitzada en serveis d'inspecció i consultoria en matèria de seguretat i salut laboral en entorns d'alt risc, amb una "sòlida trajectòria" en projectes de construcció, enginyeria i infraestructures complexes.
El 2 de febrer, Phenna Group va adquirir MDS - High Quality Prevention, una consultora fundada el 2020, amb activitat a Espanya i Portugal, "reconeguda per la seva especialització en prevenció de riscos laborals i per la seva capacitat de resposta àgil en projectes de gran envergadura".
El procés va continuar amb l'adquisició de Grupo Ingertec, anunciada el 27 de febrer de 2026: amb seu a Còrdova i més de vint anys d'experiència, és un proveïdor "de referència" en certificació de sistemes de gestió, seguretat de la informació, serveis ISO, compliment normatiu i solucions vinculades a ESG, amb presència tant a Espanya com a Llatinoamèrica.
El 26 de març es va formalitzar l'adquisició d'Aucatel, amb seu a Barcelona i Madrid i presència a tot el territori espanyol; el grup "ha consolidat una posició de lideratge en serveis d'inspecció, certificació i compliment, amb un marcat enfocament en els sectors urbà i mediambiental a Espanya".
Les quatre companyies s'integraran en la divisió de Certification and Compliance Division de Phenna Group i mantindran les seves respectives identitats i equips directius; en aquestes operacions, RSM UK va actuar com a assessor financer i RSM com a assessor legal de Phenna Group.
EXPANSIÓ
Segons el soci de RSM, Luis Carvajal, "aquestes operacions reflecteixen la creixent importància d'Espanya dins de l'estratègia europea de Phenna Group i el dinamisme actual del mercat en sectors com la seguretat, la certificació i el compliment".
Per la seva banda, el Divisional Managing Director d'EMEA, Ettore Pollicardo, ha expressat la seva satisfacció davant de "la contínua expansió" de les seves operacions en EMEA i la seva contribució a reforçar la presència en mercats clau d'Europa.