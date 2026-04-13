El petroli es dispara un 7% i torna a depassar els 100 dòlars després d'anunciar els EUA que bloquejaran Ormuz

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El preu del petroli Brent, de referència a Europa, pujava prop d'un 7,3% entorn de les 7.12 hores d'aquest dilluns i es movia de nou per sobre dels 100 dòlars per barril, enfront dels 72 dòlars en els quals cotitzava abans de l'atac sobre l'Iran per part dels Estats Units i Israel.
En concret, el Brent depassava els 102 dòlars per barril a menys de dues hores de l'obertura de les Borses a Europa, mentre el barril de cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als Estats Units, s'encaria gairebé un 8,5%, fins als 104,7 dòlars per barril.
La pujada del preu del petroli en les primeres hores d'aquest dilluns es produeix després d'anunciar el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha ordenat a l'Armada nord-americana el començament d'un tancament perimetral de l'estret d'Ormuz, ara mateix sota control de l'Iran, un pas estratègic pel qual circula una quarta part del petroli i el gas mundial.