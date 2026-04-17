Petro critica els qui fan servir l'odi per guanyar eleccions: "Hitler és viu una altra vegada a Europa"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
El president colombià afirma que la força de treball de la immigració "és font de riquesa"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha criticat els qui fan servir l'odi i la xenofòbia per guanyar eleccions i ha advertit que "Hitler és viu una altra vegada a Europa".
Ho ha dit aquest divendres en el programa 'Los Desayunos' de RTVE i EFE, emès durant la Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i que reuneix líders d'esquerres d'arreu del món.
Preguntat per la regularització de migrants aprovada pel govern de Pedro Sánchez, que afectarà un milió de colombians, Petro ha dit que "la força de treball és una font de riquesa, independentment del color de la pell o la sexualitat, el cervell és el mateix", i a afegit que la força del treball és cada vegada més cerebral al món.
En aquest sentit, ha recordat que Hitler va fer fora el científic Albert Einstein: "Excloure gent és excloure cervells, no pells", i ha advertit que el líder nazi ja va guanyar eleccions amb odi i xenofòbia.
"Hitler és viu una altra vegada a Europa, una cosa que no es diu, però és així i vol enviar bombarders a bombardar ciutats", ha dit, en el marc del que ha qualificat com un genocidi a Gaza i les polítiques expansionistes de Donald Trump, qui veu imbuït per Israel.
Ha recordat que durant els anys seixanta de l'anterior segle, 4 milions de colombians van emigrar a Veneçuela, quan aquest país vivia en ple procés de riquesa petroliera, "i allà es van quedar amb els problemes de xenofòbia que hi pugui haver als barris veneçolans, però no ha passat res, ara són part de la força laboral, però al final, el balanç, encara amb problemes, és que es va aconseguir assimilar el xoc".
EL FEIXISME S'ATURA A LLATINOAMÈRICA
Malgrat l'auge de l'extrema dreta al món, el president colombià ha assegurat que "el feixisme no està avançant a l'Amèrica Llatina, s'ha aturat", i ha posat d'exemple el Perú o la mateixa Colòmbia com països on les forces progressistes no estan retrocedint.
"Colòmbia és el cor del món si el mires geogràficament", ha dit Petro, després d'assegurar que qui marca l'agenda política és el progressisme.