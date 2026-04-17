Petro afirma que els estats nació estan en crisi i aposta per una "democràcia global"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha assegurat que els estats nació estan en crisi i que la força ara està en els pobles, per la qual cosa ha apostat per una democràcia global, una germanor entre els pobles".
Ho ha dit aquest divendres en el programa 'Los Desayunos' de RTVE i EFE, emès per la Global Progressive Mobilisation que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i que reuneix líders d'esquerres d'arreu del món.
Respecte a aquest fòrum, Petro ha dit que no és la primera vegada que les forces progressistes es reuneixen, i ha recordat les iniciatives del demòcrata Bernie Sanders als Estats Units, "el seu intent d'unir i articular progressistes llatinoamericans amb progressismes nord-americans".
"El fet de parlar en la nostra llengua fa que una mirada important vagi a la península Ibèrica, amb tot el que ens separa però també el que ens uneix, és el principi de contradicció", ha dit.
"Cal fer una redefinició del món sense provar de construir-lo, perquè no depèn de la nostra voluntat, però des dels tractats internacionals, les declaracions dels drets humans, s'ha evolucionat per aconseguir un dret internacional entre nacions".
No obstant això, "les nacions unides són una confederació d'estats nació, aquí hi ha un error, perquè els estats nació com Colòmbia cada vegada tenen menys poder, la globalització ha tret poder a l'estat nació", ha dit el president colombià.
UN NOU MÓN
"L'estat nació ja no dona per més, el que dona són els pobles", ha dit, després de posar com a exemple la mobilització contra el genocidi a Gaza i la flotilla de persones que s'han embarcat per enviar ajuda a la població palestina.
"Veiem sorgir un nou món que no passa per la decisió dels partits polítics i estats, passa per una democràcia amb desig de llibertat que neix dels pobles, i d'aquí, a una democràcia global, una germanor entre els pobles", ha dit.