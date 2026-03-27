Peter Löscher, nou vicepresident de CaixaBank

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de CaixaBank ha acordat el nomenament de Peter Löscher com a vicepresident de l'entitat, informa en un comunicat aquest divendres.
El nomenament s'ha fet després de la junta general d'accionistes del banc, i Löscher substitueix en el càrrec Amparo Moraleda, que l'ha deixat en assolir els 12 anys des del seu primer nomenament com a consellera.
El directiu ha ocupat càrrecs de màxim nivell en companyies de referència, com a president i conseller delegat de Siemens AG, CEO de Renova Management AG i primer executiu en àrees estratègiques de Merck & Co., General Electric i Amersham.
Actualment, és conseller no executiu independent de Telefónica i president del Consell de Supervisió de Telefónica Deutschland Holding AG; membre del Consell de Supervisió de Royal Philips i conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group AG.
A més a més, ha presidit i format part del consell d'administració de Sulzer i del Consell de Supervisió de Deutsche Bank i OMV.