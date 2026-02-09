El pes del turisme en el PIB de Barcelona cau del 14,1% al 12,8% entre 2019-2023

L'activitat turística de la ciutat dona feina a gairebé 165.000 persones
BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El pes del turisme en el PIB de Barcelona va experimentar una tendència a la baixa en el període 2019-2023, del 14,1% al 12,8%, segons un informe elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana, impulsat per la Cambra de Barcelona i presentat aquest dilluns a la capital catalana.
En l'acte hi han estat el quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el president de Turisme de Barcelona, Jordi Clos; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de l'entitat, Joan Ramon Rovira; el director de l'Observatori, Josep Francesc Valls; i el cap d'Economia Regional de l'Institut Metròpoli, Vittorio Galletto.
També hi han participat l'assessor urbà Greg Clark; el director general d'UPF-BSM, José Manuel Martínez-Sierra; els economistes Joan Tugores i Lluís Torrens; i la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal.
METODOLOGIA EXPERIMENTAL
L'Observatori de l'Economia Urbana neix amb el propòsit d'aportar dades, estudis i anàlisis sobre el paper de l'economia urbana de Barcelona i l'informe sobre l'impacte del turisme és el primer dels sis en els quals treballa aquest nou grup d'anàlisi.
Una de les conclusions que projecta és que l'activitat turística de la ciutat dona feina a gairebé 165.000 persones i el 80% de l'ocupació en aquest àmbit prové de 5 sectors: serveis de menjar i begudes, comerç al detall, serveis d'allotjament, transport terrestre i activitats immobiliàries.
VALLS I CLOS (AJUNTAMENT)
Per part de l'Ajuntament, Valls ha instat a "evitar la polarització" quan s'aborda l'impacte del turisme a la ciutat i ha posat l'accent en els recents avenços en aquesta matèria a la ciutat, com l'increment de la taxa turística, a més de combatre les externalitats negatives que encara genera.
Per la seva banda, Clos ha posat en valor que el turisme representi menys del 13% del PIB de la ciutat: "Barcelona ja no és una ciutat turística, sinó una ciutat amb turisme que converteix la seva rendibilitat en beneficis per als negocis de la ciutat", ha assegurat.
SANTACREU I ROVIRA (CAMBRA DE BARCELONA)
En representació de la Cambra de Barcelona, Santacreu ha sostingut que amb aquestes conclusions "es trenca el mite que el turisme sigui un sector de poc valor afegit" i ha defensat un model de governança del turisme basat en la col·laboració públic-privada, una regulació equilibrada i apel·lant a la responsabilitat.
Rovira ha puntualitzat que el volum de treballadors vinculats a l'hostaleria i a les activitats culturals i indústries creatives a la ciutat són semblats (22.000 contra 19.000), i ha afegit que la productivitat mitjana de les activitats vinculades al turisme és molt semblant a la del conjunt de l'economia de Barcelona.
VALLS (OBSERVATORI)
En el context del creixement turístic dels últims anys, el director de l'Observatori, Josep Francesc Valls, ha instat a incentivar la integració laboral de la nova immigració i noves professions que genera el turisme.
Així mateix, ha argumentat que el "turisme òptim" a Barcelona són els visitants que aporten en cultura, enforteixen les relacions internacionals, sostenen l'activitat durant tot l'any i milloren la vida dels seus residents, en les seves paraules.
GALLETTO (INSTITUT METRÒPOLI)
Per part de l'Institut Metròpoli, Vittorio Galletto ha restat importància al fet que el pes del turisme en el PIB de Barcelona hagi baixat perquè "el conjunt de l'economia de Barcelona guanya pes i la productivitat total per treballador ha crescut aquests anys".
També ha instat a poder incloure en aquestes anàlisis dades de fires i de comerç, "que no estan incloses perquè costa diferenciar l'impacte dels turistes i dels locals", i ha dit que les dades del PIB del 2024 estaran disponibles aquesta tardor.
TAULA RODONA
Durant l'acte s'ha celebrat una taula rodona moderada per l'assessor urbà Greg Clark, qui ha assegurat que "no es pot anomenar una ciutat exitosa la que no tingui una bona economia turística" i ha cridat a trobar l'equilibri entre l'excés i la falta de turisme.
Martínez-Sierra (UPF-BSM) ha indicat que Barcelona rep molts visitants que poden aportar valor afegit, per la qual cosa "cal connectar amb aquells turistes amb talent des de l'àmbit acadèmic o empresarial", a parer seu.
En la mateixa línia, l'economista Joan Tugores ha coincidit que hi està havent un increment d'estudiants internacionals, no només de l'Amèrica Llatina, i ha ressaltat la "capacitat per atreure talent internacional" de la capital catalana.
El també economista Lluís Torrens ha reivindicat l'aportació del turisme de Barcelona en la internacionalització de les empreses i en la industrialització de la ciutat.
I des de l'àmbit cultural, Isabel Vidal (Adetca) ha celebrat que dels 15 milions de turistes que va tenir Barcelona el 2025, un 86% "van fer activitats culturals", la qual cosa per a ella dibuixa el camí que la ciutat ha de seguir en l'aspecte turístic.