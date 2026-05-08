Una persona aïllada a Alacant després de compartir vol amb una passatgera del MV Hondius que va morir

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat que una persona ha estat traslladada a un hospital de la província d'Alacant en presentar símptomes compatibles amb hantavirus després d'haver volat amb una passatgera del creuer MV Hondius que posteriorment va morir.
Se li ha fet una mostra PCR que serà enviada al Centre Nacional de Microbiologia a Majadahonda (Madrid), i esperen tenir en 24 hores els resultats i posteriorment podria ser traslladat a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid si es considerés oportú.
"La persona ha mostrat símptomes compatibles, principalment relacionats amb tos, però benestar general. De manera immediata, ens hem posat en contacte amb la Direcció General de Salut Pública i en coordinació amb la Conselleria de Sanitat s'ha procedit al seu trasllat preventiu i segur a un hospital", ha assenyalat Padilla en una roda de premsa al Ministeri de Sanitat.
El protocol s'ha activat després de rebre un avís a través del Sistema Europeu d'Alertes. No obstant això, Padilla ha insistit que es tracta d'un cas "força improbable" de ser positiu, ja que la persona anava a l'avió dues files per darrere la víctima mortal amb hantavirus positiu. "Hi va haver un contacte breu perquè la persona va estar poc temps embarcada dins la nau", ha matisat.
Segons ha concretat, la passatgera del creuer que finalment va morir va ser traslladada de l'illa de Santa Helena a Johannesburg (Sud-àfrica) en presentar símptomes d'hantavirus. Abans de morir, el 25 d'abril, va embarcar en un vol comercial amb destinació a Amsterdam, tot i que finalment no va poder viatjar a causa del seu estat de salut. En aquell vol va ser on va coincidir amb la persona que està aïllada a Alacant.
Així mateix, el secretari d'Estat ha comunicat que la Comunitat Valenciana s'està comunicant amb totes les persones que haurien estat en contacte amb el cas aïllat a Alacant.