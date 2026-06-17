Perk i Albert Rams (Nexus Energía), guardonats en els premis a l'Excel·lència Financera d'ASSET

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
La junta de govern de l'Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) ha guardonat amb els premis a l'Excel·lència Financera l'empresa de gestió de viatges Perk, en la categoria de projecte de finançament, i el director corporatiu financer de Nexus Energía, Albert Rams, en la de direcció financera.
El lliurament de premis es va celebrar dimarts passat a Barcelona, en una trobada amb 300 professionals i representants empresarials, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
El conseller delegat i secretari general d'ASSET, Luis Calaf, ha valorat, d'una banda, que Perk "representa el tipus d'innovació que està redefinint la gestió financera en les empreses", i que Rams personifica una manera d'entendre la direcció financera basada en la solvència, la visió a llarg termini i la capacitat d'acompanyar el creixement empresarial des d'una perspectiva estratègica.