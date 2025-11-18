Una periodista salvadorenca lamenta al Parlament la "deterioració" democràtica a El Salvador

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La periodista salvadorenca i directora de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, ha lamentat la "deterioració" de la democràcia a El Salvador amb el govern de Nayib Bukele, i ha sostingut que s'està produint una institucionalització d'un règim autoritari.
"Avui el nostre país viu una concentració absoluta del poder i el control de tots els òrgans de l'Estat per part de l'executiu. S'han fet passos cap a un model autoritari en què no hi ha garanties de cap tipus i en què s'han instrumentat les institucions", ha avisat en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.
Cárcamo ha criticat que el Govern salvadorenc ha allargat durant "més de tres anys i mig un estat d'excepció que va començar després d'acabar la treva de les 'pandillas'", i també ha lamentat que hi ha greus violacions dels drets humans, corrupció i persecució estatal als qui denuncien aquestes situacions.