La periodista russa Ielena Kostiutxenko tem que Putin criminalitzi "el consum de contingut"

Suggereix a la UE fer servir els seus satèl·lits "per transmetre continguts independents" a Rússia per televisió
La periodista i activista russa Ielena Kostiutxenko ha afirmat que tem que "el següent pas de l'Estat rus sigui criminalitzar el consum de continguts", i ha explicat que actualment és il·legal difondre i compartir informació i afegir-hi reaccions emocionals, com fer 'm'agrada' a continguts considerats incorrectes.
"Tenim molta gent a la presó a Rússia per fer 'm'agrada'", ha lamentat Kostiutxenko en una entrevista d'Europa Press per presentar el seu llibre 'Amo a Rusia' (Capitan Swing), que es posa a la venda en castellà aquest dilluns.
La periodista, que ha explicat que es va haver d'exiliar a la Unió Europea després de cobrir sobre el terreny la guerra d'Ucraïna per 'Novaya Gazeta' --un mitjà de comunicació que l'Estat rus va clausurar--, ha detallat que al seu país no es pot parlar de guerra, agressió o ocupació sinó d'operació militar per referir-te al que està passant a Ucraïna.
Kostiutxenko ha explicat que, després d'aquesta cobertura, els seus col·legues periodistes li van demanar que no tornés a Rússia perquè seria considerada una criminal, i el 2023 va revelar en un assaig que sospitava que havia estat enverinada per l'Estat rus, fet que li va implicar problemes de salut, raó per la qual la policia alemanya va obrir una causa penal.
Ha assenyalat que la propaganda russa està molt ben fundada i no té precedents, "fins i tot millor que Goebbels", ha alertat de l'ús de la IA per potenciar-la, i creu que les limitacions d'internet a Rússia s'assemblaran més a les de la Xina i que l'Estat rus pretén aïllar i controlar la societat.
Ha assegurat que tenia moltes ganes de publicar aquest llibre, que recull vivències i recopila alguns dels seus escrits, i treballa en un segon text mentre fa classes a universitats dels Estats Units i organitza activitats com unes jornades de periodistes, activistes i defensors dels drets humans d'arreu del món per aprendre "com treballar dins de països autoritaris".
LA DESCONFIANÇA ESTÀ CREIXENT
Preguntada per la percepció interna de la societat russa i si està creixent l'oposició a Putin dins de Rússia, Kostiutxenko ha afirmat que la desconfiança en l'Estat està creixent i hi ha gent que s'està organitzant, tot i que ha lamentat que alhora "la repressió també".
Ha assenyalat que li genera esperança veure que, des de l'any passat, estan apareixent moviments de base, grups i iniciatives dels quals "no s'està sentint gaire a parlar perquè han d'actuar amb cautela a causa de les represàlies".
"N'hi ha molts, hi ha iniciatives que es dediquen a evacuar refugiats ucraïnesos de Rússia, hi ha iniciatives que ajuden a desertar soldats russos de l'exèrcit, iniciatives que organitzen propaganda contra el règim dins de Rússia", ha destacat la periodista.
SATÈL·LITS EUROPEUS
També ha assenyalat que, malgrat que el sistema d'informació rus està molt ben protegit per l'Estat, la UE té satèl·lits des dels quals podria "transmetre continguts independents als russos, de manera que la gent amb televisió tingui l'oportunitat de veure alguna cosa més que la propaganda estatal".
Ha reclamat que la UE sigui creativa i proactiva a l'hora de pensar en noves sancions a Rússia i que pregunti a la societat civil russa abans d'aplicar-les, ja que creu que algunes d'aquestes mesures, com la prohibició d'entrada de cotxes amb matrícula russa, han impedit l'evacuació de refugiats ucraïnesos, soldats russos desertors, periodistes, defensors dels drets humans o persones LGTBIQ+.
Kostiutxenko és molt crítica amb les sancions que la UE ha imposat a Rússia, considera que les que s'han aplicat fins avui no han funcionat, i ha afirmat que el bloqueig de capital rus va servir per "finançar la guerra".
"Crec que les sancions generals no funcionen realment. Crec que les sancions personals funcionen força millor", ha proposat la periodista, que ha assenyalat que s'haurien de dirigir concretament a persones que participen de la repressió i la propaganda a Rússia, ja que considera que alguns continuen anant a Europa de vacances sense cap represàlia, textualment.
Per ella, "aturar el feixisme rus només és possible des de dins de Rússia", però ha afegit que els russos necessiten un missatge clar del món, que els diguin que no són els enemics del món, ja que assegura que el missatge que repeteix constantment la propaganda del Kremlin és que la UE està en contra de tots els russos i que és una font de 'russofòbia'.