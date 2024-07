El periodista Jesús Rodríguez espera tornar a Catalunya si no hi ha "alguna última pirueta judicial"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez, un dels encausats en la causa de Tsunami Democràtic arxivada dilluns pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, espera tornar tan aviat com sigui possible a Catalunya si no hi ha "alguna última pirueta judicial".

En una entrevista aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que parlarà amb els seus advocats i amb la resta d'encausats, en espera també de la possible obertura d'alguna acusació particular que intentés "reobrir un procediment", i comunicaran una decisió.

Així mateix, ha apuntat que la possibilitat que es reobri el cas és "molt remota", ja que la situació seria tan grotesca que no tindria la possibilitat de prosperar i només allargaria el procés uns dies o setmanes, en les seves paraules.