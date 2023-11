El periodista Jesús G. Albalat rep el premi a la trajectòria en periodisme judicial de l'Icab

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista d''El Periódico' Jesús G. Albalat ha rebut aquest dilluns el Premi Icab a la Trajectòria en el Periodisme del Sector Legal, que el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) li ha concedit en la primera edició del guardó.

El reconeixement a Albalat, a la seu de l'Icab, ha comptat amb l'assistència de personalitats de l'entorn judicial i dels seus familiars, i en el seu discurs el periodista ha reconegut estar emocionat en recordar les persones que l'han acompanyat durant la seva trajectòria de gairebé 40 anys en informació judicial.

En l'acte també han intervingut el degà de l'Icab, Jesús Sánchez, i el del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, que ha explicat que la deliberació del jurat va ser "molt ràpida" perquè tots van estar d'acord que el guardonat havia de ser Albalat.

El periodista Germán González ha elogiat la feina d'Albalat per aconseguir informació veraç als tribunals, un entorn que ha qualificat d'hostil per a la premsa, i ha afegit que "no hi ha millor definició d'orgull per a un periodista que haver estat capaç d'espantar el poder".

Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Albalat compta amb prop de 40 anys de dedicació al periodisme de tribunals, i l'Icab ha destacat que és considerat el "degà" dels periodistes de tribunals a Barcelona i Catalunya a més de la seva publicació d'exclusives en l'àmbit judicial.