El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'escriptor Josep Campmajó s'instal·len a Suïssa pel cas Tsunami

El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'escriptor i empresari Josep Campmajó també s'han instal·lat a Suïssa després de ser vinculats a Tsunami Democràtic pel jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón.

Rodríguez ho ha explicat en una entrevista de 'La Directa', mentre que Campmajó ho ha dit en una entrevista de TV3, totes dues recollides per Europa Press aquest dijous.

S'ha sabut després que el dirigent d'Òmnium Oleguer Serra va revelar dimecres que fa gairebé sis mesos que va fixar la seva residència a Suïssa.

JESÚS RODRÍGUEZ

Rodríguez ha dit que va prendre la decisió perquè "la cúpula del poder judicial espanyol fa de partit polític i pretén instrumentalitzar un procediment penal per boicotar la tramitació de la llei d'amnistia".

Ha dit que se l'acusa de tenir informació prèvia de les manifestacions de la tardor del 2019: "És a dir, per fer la feina que se li pressuposa a un periodista".

"La meva imputació és una actuació preventiva contra el periodisme. Compte amb el que publiques i amb qui parles. Estem vigilant els missatges amb les teves fonts i els reinterpretarem com ens vingui de gust", ha afegit.

JOSEP CAMPMAJÓ

Campmajó ha assegurat que la seva decisió està motivada pel seguiment policial i per la por d'una possible detenció i entrada a la presó.

"Veia la policia vigilant-me pel carrer. Veia l'encarregada de la cafeteria on anava cada matí, que em deia 'Ja els tens allà'. Els veies, els reconeixies i només els faltava saludar", ha explicat.

I nega un paper de lideratge a Tsunami: "Quan diuen que al capdavant de Tsunami hi havia 'fulanito', no tenen ni idea de què va, i en part ho entenc, perquè a Espanya no es pot entendre res sense que hi hagi algú que els mani".

12 IMPUTATS

Rodríguez, Campmajó i Serra estan acusats de presumpte terrorisme en la causa de Tsunami juntament amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC Ruben Wagensberg; l'empresari Oriol Soler, i el cap de gabinet de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

També ho estan l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell; el banquer italià Nicola Flavio Giulio Foglia; el considerat tresorer de Tsunami, Jaume Cabani, i la militant d'ERC Marta Molina.