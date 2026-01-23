La periodista Agnès Marquès guanya el Premi Ramon Llull amb 'La segona vida de Ginebra Vern'

Es publicarà el 25 de febrer en català amb l'editorial Columna i en castellà amb Destino
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El jurat del XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull ha premiat la periodista Agnès Marquès per 'La segona vida de Ginebra Vern', una novel·la "poderosa" sobre els límits de la veritat i el preu dels vincles.
En una roda de premsa aquest divendres, Marquès ha destacat que el procés d'escriptura "és tan solitari i tan íntim que les sensacions t'aclaparen quan veus l'impacte en els primers lectors".
La novel·la segueix la història de Ginebra, una periodista que passa un moment delicat perquè el diari en el qual treballa s'està reestructurant, i està escrivint un article amb "esperit 'clickbait'" sobre una història d'infidelitat i tres protagonistes a Texas (Estats Units), fet que li fa plantejar-se com pot ser que la vida d'aquestes persones acabi sent material de consum.
En el llibre, basat en fets reals, Ginebra va a conèixer els protagonistes d'aquella història i en el viatge, fins a Texas, "es transforma, es veu pràcticament forçada a mirar el món d'una altra manera i, sobretot, la seva pròpia vida".
"El lector és una part indispensable de 'La segona vida de Ginebra Vern'. Al final el que es troba Ginebra és la distància insalvable que hi ha entre la realitat i la veritat, entre els fets i el relat. Això va del relat que fem de les nostres pròpies vides fins a trobar-ne un que s'ajusti més o menys al que podem suportar, un mirall en el qual poder-nos mirar", afegeix.
VIATGE A TEXAS
Per Marquès, el periodisme "és un lloc de conflicte ideal dins la novel·la, per plantejar un dilema": aquest conflicte és què fer amb la vida dels altres quan se sent que està a les pròpies mans, i assegura que el conflicte disparador és la notícia viral.
Explica que el llibre es basa en la història real, del març del 2014 en un diari de Hemphill (un poble de Texas), en el qual es publica un article en què una dona felicita el seu marit i la seva amant pel fill que esperen; això a ella li crida l'atenció i, un cop escrivint la novel·la, va decidir viatjar-hi: "Em va plantejar el dubte de 'jo tinc dret a saber aquesta informació?'".
A més de Ginebra, hi ha una coprotagonista, Emma, que és l'amant de la història de Texas; i sobre els personatges femenins de la novel·la, Marquès assegura que són "dones contradictòries, complexes i qüestionables", i que el lector haurà de decidir què pensa de cadascuna i, sobre els homes, creu que tots se sentiran interpel·lats.
"DRET A L'OPACITAT"
"Aquesta novel·la també proposa un dret a les dones protagonistes, que és el dret a l'opacitat: el dret a ser contradictoris, qüestionables, a caminar pel llindar de la moralitat i la immoralitat, i prendre decisions que no tenen per què estar sempre justificades", indica.
Marquès considera que la literatura li ha permès anar molt més allà en l'abordatge de certs debats: "El periodisme té uns límits a l'hora de plantejar-te alguns debats. En canvi la literatura et permet anar molt més enllà sense compromisos".
"Hi ha una cosa en comú, que com a narradors literaris o periodístics tenim un poder molt bèstia, que és el de narrar, donar una informació i vivim en una cultura que potser confon molts cops explicar-ho tot amb ser honestos. I jo en aquesta novel·la vaig plantejar un dubte: potser de vegades el més ètic és no explicar", conclou.
JURAT
Carles Casajuana, integrant del jurat, assenyala que el tema de la novel·la és "fins a quin punt s'ha de guardar un secret" i que, a mesura que es va avançant, obliga a replantejar tot allò anterior; i Carme Riera, també part del jurat, ha destacat el fet que la literatura catalana parli d'una història d'Amèrica.
Per la seva banda, Gerard Quintana ha destacat el nivell dels finalistes d'aquesta edició i, sobre el llibre, assegura: "El que m'ha atret és aquesta mirada sobre la realitat on no polaritzem entre bons i dolents, sinó que pot acabar de fonamentar la teva vida i la del teu entorn en un engany legítim".
L'acte de lliurament del guardó serà el 24 de febrer a les 19 hores al Convent dels Àngels de Barcelona i l'endemà, el 25, l'obra guanyadora es publicarà en català amb l'editorial Columna i en castellà amb Destino.