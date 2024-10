Una 'performance' mostra a Barcelona l'aportació d'homes a la lluita contra la violència masclista

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 50 persones --segons la Guàrdia Urbana-- s'han reunit aquest dilluns a la tarda a Barcelona per fer una 'performance' i simbolitzar amb dos llaços de grans dimensions, un de lila i un altre blanc, l'aportació dels homes a la lluita contra la violència masclista.

La concentració ha estat convocada per la Xarxa 21-O d'Homes i la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i els assistents han col·locat petits panells al terra amb els noms de totes les dones i menors assassinats per homes aquest any a Espanya.

Segons ha explicat a Europa Press el membre de la Xarxa 21-O d'Homes Josep Maria Lozano, el llaç blanc recorda una concentració d'homes contra la violència masclista que es va fer a Toronto (Canadà) en 1981 després de l'assassinat de 14 dones que va perpetrar un home, un símbol que aquest dilluns s'ha unit al llaç lila del moviment feminista.