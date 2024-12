Isak Andic, del 'Mercadillo' de roba a Barcelona a la moda arreu del món

Va néixer a Istanbul, va créixer a Barcelona i deia que les seves claus eren la humilitat i l'excel·lència

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Isak Andic Ermay, mort aquest dissabte en un accident als 71 anys, va començar la seva carrera al 'Mercadillo Balmes' de roba a Barcelona i ha deixat l'empresa de moda que va fundar fa 40 anys, Mango, amb més de 2.560 establiments a 115 països i més de 15.000 empleats.

Va néixer el 1953 a Istanbul (Turquia), es va traslladar a Barcelona amb 14 anys amb la seva família, i de jove va fundar el seu primer negoci de moda amb el seu germà Nahman.

Es movia per veure tendències: comprava bruses florejades i brodades a mà a un mariner per vendre-les a botigues de Barcelona, com informa Mango; després va fer el mateix amb complements i texans, i al final va necessitar un magatzem per al material que venia.

Al 'Mercadillo Balmes' de Barcelona tenia els punts Isak I, II i III; després va estar a les botigues 'Roxi' i 'Palmera' a les galeries del carrer Portaferrissa i al Portal de l'Àngel, i després 'Isak Los Genuinos Tejanos' a La Rambla 57.

VIATGES PER APRENDRE

Va començar a viatjar per veure tendències: a París, Londres i Milà va aprendre la importància de concentrar la força d'una marca en un sol nom, i a Filipines va veure el fruit del mango i va valorar que s'escriu i sona igual per a tots els idiomes.

El 1984 va crear la primera botiga amb el nom de Mango, al passeig de Gràcia 65 de Barcelona; en 1 any en tenia obertes 4 a Barcelona i 1 a València, i va aconseguir-ne 100 en 8 anys arreu de l'Estat.

En morir era president no executiu de l'empresa, que dirigeix el ceo, Toni Ruiz, i la seva companyia forma part del Fòrum de Marques Renombradas Espanyoles, ambaixadores de la Marca Espanya.

EXPANSIÓ

L'expansió internacional va començar el 1992 amb dos punts de venda a Portugal, va seguir el 1995 a Àsia, i el 2002 a Xina i Austràlia, i van arribar als 5 continents.

Des de 2010 van potenciar les megabotigues a grans ciutats comercials del món, com les de Serrano (Madrid), Restauradores (Lisboa) i Soho (Nova York), i el 2022 van complir 30 anys d'expansió internacional amb un local a la Cinquena Avinguda (Nova York).

EL FUTUR

Avui el Pla Estratègic 2024-26 de la multinacional catalana preveu obrir més de 500 botigues, fins a sumar 1 milió de m2 comercials; superar els 4.000 milions de facturació; duplicar el resultat net de la companyia, i ampliar la seva plantilla en almenys un 30%.

Van tancar 2023 amb els millors resultats dels seus 40 anys d'història, en duplicar el seu resultat net fins als 172 milions i superar els 3.100 milions en facturació (+15%).

LA SEVA CLAU DE L'ÈXIT

El 18 de març, Andic va explicar la seva clau de l'èxit en rebre el VIII Premi Regne d'Espanya a la Trajectòria Empresarial, de mans de Felip VI: "És la cultura de l'esforç, de l'honestedat, de l'aspiració a millorar, de la humilitat, de la recerca de l'excel·lència i d'ajudar a que que siguem millors persones".

Va dir que, mirant enrere, sentia "vertigen" davant de la seva trajectòria, però va assegurar que seguia tenint l'esperit i la il·lusió d'un jove.