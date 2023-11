Pérez del Valle: La llei d'amnistia "no compleix les exigències mínimes" de constitucionalitat

Creu que té "aspiracions particulars" i qualifica d'ambigua part del redactat



El catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Carlos Pérez del Valle considera que la proposta de llei d'amnistia "no compleix les exigències mínimes" per ser constitucional.

"Veig mancances en la redacció i crec que el supòsit, el que tracten com a conflicte, difícilment pot justificar una amnistia", ha expressat el jurista en unes declaracions a Europa Press aquest dimarts.

Pérez del Valle ha assenyalat que la Constitució preveu amnisties per a conflictes arrelats, i en canvi la proposta de llei "es refereix a dos conflictes concrets que tenen una expressió jurídica", el 9-N i l'1-O.

També ha assenyalat la importància del context a l'hora de redactar una llei d'amnistia, que "han de ser contextos el més generals possible, perquè si no la impressió que dona és que l'amnistia tracta problemes de persones particulars".

El catedràtic creu que la llei registrada "té certes aspiracions particulars" i ho ha exemplificat en la referència explícita a les causes per terrorisme sense sentència ferma.

També considera que les referències a la malversació són "de vegades relativament ambigües i excessivament genèriques".

UNA "INTROMISSIÓ"

A més de la seva visió sobre el redactat de la proposta de llei, Pérez del Valle ha valorat que "l'amnistia és tan excepcional que no es pot conformar amb la majoria de qualsevol llei penal, afecta molt el principi d'igualtat, això requereix una majoria social molt qualificada" i a parer seu s'hauria de validar en un referèndum.

Quant a les crítiques d'alguns sectors de juristes que consideren que la llei pot afectar l'estat de dret i la separació de poders, ha valorat que "més que un atac en conseqüència suposa una intromissió del parlament en decisions judicials quan no era legítim que hi entrés, perquè no es donen els supòsits constitucionals perquè el parlament pugui dictar una amnistia" que afectarà sentències ja dictades i procediments oberts.