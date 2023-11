Pérez Royo: Puigdemont pot tornar després de l'amnistia "una altra cosa és que corri risc" de detenció

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo ha explicat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya l'endemà d'aprovar-se l'amnistia, "una altra cosa és que corri el risc que el detinguin".

"I que quedi en mans del Tribunal Suprem. I tot això podria generar crispació i problemes. És una decisió sobre el que ell consideri que és més útil per a ell, el seu partit i l'aspiració de Catalunya per a la independència", ha dit en una entrevista a 'Elnacional.cat', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha afegit que el Suprem ha trigat més de deu anys a resoldre el recurs contra la llei de l'avortament i que tot aquest temps la llei ha estat vigent, i ha afirmat que l'amnistia "aixeca la ruïna provocada per l'aplicació del 155".

Ha dit que està segur que Puigdemont es presentarà a les eleccions europees i que, amb la immunitat d'un eurodiputat, serà més difícil dictar ordres de detenció i entrega, o mantenir-les actives.

Sobre l'examen de l'amnistia per part de la Comissió Europea, ha explicat que el comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, "està obligat a dir que això és un afer intern espanyol que serà seguit per la Comissió Europea, perquè sempre han de controlar com està l'estat de dret a cada país membre".