Pérez Llorca veu avenços en la negociació amb sindicats educatius i demana prioritzar els estudiants

Rober Solsona - Europa Press
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmat que la negociació amb els sindicats educatius està avançant després de la reunió d'aquest dijous, i ha demanat donar "molta prioritat" als estudiants, sobretot els que s'examinaran per entrar a la universitat.
En declaracions als periodistes abans de l'acte 'afterwork' organitzat per 'El Periódico de Catalunya' aquest dijous a la Casa Cupra de Barcelona, Llorca ha subratllat que la reunió "sí que ha tingut coses positives".
"S'ha parlat, han estat molt temps reunits, cadascú dona la seva opinió sobre aquest tema quan creu que es pot millorar l'educació i, en aquesta línia, és necessari que segueixin treballant", ha sostingut.
El president ha instat a solucionar "les coses al més aviat possible perquè també hi ha molt pare molt preocupat que els seus fills hagin d'estar sempre al pati i no puguin entrar a classe".
Els sindicats docents que han convocat la vaga indefinida a l'ensenyament públic no universitari valencià han advertit que l'entesa amb la Conselleria d'Educació encara està lluny, ja que el preacord que ha portat l'administració a la reunió no ha recollit les seves reivindicacions "ni al 50%".