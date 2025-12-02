Pérez Llorca demana perdó a les víctimes de la dana i apel·la a una "reconciliació" entre les administracions

VALÈNCIA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Juanfran Pérez Llorca ha pres possessió aquest dimarts com a president de la Generalitat Valenciana i ha dedicat les seves primeres paraules a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals de la dana, tal com va avançar en el discurs d'investidura la setmana passada.
"Estes paraules que acabe de pronunciar van molt més enllà d'un formalisme institucional. Naixen d'una convicció personal i han de ser l'inici d'un diàleg i d'un enteniment que hem de tenir i que hem de saber mantenir", ha expressat.
Pérez Llorca ha promès el càrrec en un ple de les Corts Valencianes que ha arrencat cap a les 12.00 hores amb un minut de silenci per la defunció de l'expresident valencià José Luis Olivas, qui va morir dissabte passat als 73 anys.
Seguidament, Llorca ha promès el càrrec a l'hemicicle de les Corts: "Acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat", ha manifestat.
Després de prometre el càrrec, els diputats del PP s'han posat drets per aplaudir el nou president, mentre els representants de Vox, que van donar suport a la seva investidura, l'han aplaudit asseguts als seus escons.
Durant la intervenció, ha adreçat les seves primeres paraules com a president de la Generalitat "als familiars de les 229 víctimes mortals de la dana". "Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar perdó", ha assenyalat.
Són unes "paraules necessàries per fer les coses com són", ha assegurat. "Ni el dia 29 --d'octubre del 2024-- ni els dies posteriors les administracions públiques van estar a l'alçada del que mereixia la societat i per açò començo esta intervenció demanant perdó", ha manifestat.
Dit això, Pérez Llorca ha apel·lat al fet que aquest perdó sigui "l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions". "Ha estat un any llarg i dur per al conjunt de la societat valenciana, un any de molta tensió, de molta crispació, que només ha afegit dolor al dolor", ha assegurat.
Tot això, ha lamentat, amb uns debats "que s'han allunyat de les víctimes i dels afectats, que ja no mereixen sentir més solitud". Per això, ha assenyalat: "Si realment volem avançar, necessitem tancar estos debats, que només provoquen ressentiments".