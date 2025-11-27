Llorca avança que com a president primer demanarà perdó a les víctimes de la dana

VALÈNCIA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a la presidència de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha avançat que, en cas de tirar endavant la seva investidura, les seves primeres paraules com a president seran per demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals de la dana que va arrasar fa una mica més d'un any la província de València.
"Demanar perdó a totes les persones i famílies que encara en pateixen les conseqüències, aquelles que ho han perdut tot i aquelles que han perdut massa. Paraules que haurien de tenir tots a les Corts, perquè ha sobrat molta gresca i insults" durant aquest any, ha expressat en la seva intervenció davant la cambra valenciana.
Precisament, tres representants de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana i tres de l'Associació de Damnificats Dana Horta Sud estan seguint el debat des de l'interior de les Corts.
Pérez Llorca ha assegurat que demanarà perdó a les víctimes de la riuada "en nom de la Generalitat Valenciana", però ha avançat que exigirà "el mateix a les altres administracions, per totes les vies que siguin possibles". En aquest sentit, ha retret al Govern d'Espanya que encara no hagi "reconegut cap error", que no hagi "donat explicacions" ni assumit "cap responsabilitat" per la seva gestió.
A parer seu, tot això "s'ha de fer des de la més absoluta humilitat", com també "demanar perdó perquè les administracions no han estat a l'altura que mereixen tots els ciutadans": "La naturalesa no entén d'esquerres ni de dretes i per això les respostes tampoc no ho poden entendre. L'única política vàlida en aquest terreny és la política que posa per davant les persones".