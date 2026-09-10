Perelló lamenta les "desqualificacions" als jutges des de la política i exigeix respecte

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentat "les desqualificacions dels qui exerceixen responsabilitats institucionals" cap als jutges, ha exigit respecte per les decisions judicials i ha assegurat que es prenen "sense cedir a influències, pressions ni ingerències de cap mena".
Així s'ha expressat Perelló en el seu discurs durant l'acte d'obertura de l'any judicial aquest dijous al saló de plens del Tribunal Suprem.
La magistrada ha reiterat que el seu compromís "sempre ha estat el de treballar per assolir els consensos més amplis, exercint un paper imparcial i neutral, amb criteri propi" i amb l'objectiu que les seves decisions "estiguin al servei de la justícia i de l'interès general".
"La nostra independència és la millor garantia que us podem oferir perquè estigueu convençuts que, a l'hora de prendre una decisió, ho farem sense cedir a influències, pressions ni ingerències de cap mena", ha continuat.
I ha assenyalat que, tot i que "els jutges poden incórrer en errors en l'aplicació del dret, l'ordenament assumeix aquesta possibilitat i estableix un sistema de recursos per revisar les actuacions judicials i, si cal, corregir-les".
"Les resolucions judicials poden ser criticades", ha defensat, però aquesta crítica ha de ser fundada, a banda que la discussió jurídica "no pot ser substituïda per l'atribució a un jutge de propòsits polítics o ideològics, a partir de la mera discrepància amb el que s'ha resolt".