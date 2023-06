Pere Navarro (CZFB): "Si és per a la logística ho és per al món"

La vicelehendakari situa Euskadi com "una aposta segura per a Espanya i per a Europa"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assegurat que "si és per a la logística ho és per al món" i que el sector ha d'anar canviant en funció de les necessitats i les tecnologies.

Ho ha dit aquest dimecres durant la inauguració de la 25a edició del Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel CZFB i que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre dimecres i divendres.

També hi han participat la ministra de Transports, Raquel Sánchez; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, la tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; la vicelehendakari i consellera de Treball i Ocupació, Idoia Mendia, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Navarro ha avançat que en el congrés es podran veure "150 innovacions en primícia mundial" i ha explicat que s'ha creat una incubadora de logística 4.0 en la qual s'estan desenvolupant unes 20 empreses que, segons ell, n'acabaran sent més de 25.

Ha concretat que, com a novetat del saló d'enguany, es parlarà d'intel·ligència artificial perquè ha fet "canviar absolutament" la seva visió del futur i del present.

IDOIA MENDIA

Mendia, que ha fet el discurs en català, basc i castellà, ha considerat que el País Basc és el lloc on es pot "connectar el Mediterrani i l'Atlàntic i una aposta segura per a Espanya i per a Europa".

"Som el node d'un eix atlàntic que s'ha de reforçar i complementar amb les infraestructures compromeses per reforçar la competitivitat logística d'Espanya", ha dit.

Ha apuntat que Barcelona i Vitòria "no competeixen pels seus corredors", sinó que els comparteixen perquè, segons ella, totes la comunitats hi surten guanyant.

39 CONGRÉS ALACAT 2023

El president d'Alacat, Moisés Solís, ha assegurat que el 39 Congrés Alacat 2023, que se celebra dins el SIL 2023, serà "una gran festa" i ha opinat que cal, textualment, més Espanya a Llatinoamèrica i més Llatinoamèrica a Espanya.

En la trobada hi participen un total de 650 empreses expositors i visitants procedents de 180 països diferents, i s'organitzen 124 sessions amb més de 400 'speakers' internacionals en les quals es parlarà d'indústria, connectivitat, persones i continents, a més de logística.