Pere Macias lamenta la "fenomenal descapitalització humana" del tren convencional per l'AVE

Diu que s'ha fet una "política ferroviària errònia"
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha lamentat la "fenomenal descapitalització humana" que va patir el ferrocarril convencional per l'aposta dels diferents governs per l'alta velocitat, en una entrevista a Europa Press.
Macias ha criticat la "política ferroviària errònia" que van seguir diversos governs, que ha dit que van decidir que només tindria sentit i futur l'alta velocitat per connectar Madrid amb les capitals de província.
"Això què vol dir? Que tot el món ferroviari, des dels maquinistes, des dels factors, des de la gent de les estacions fins als enginyers, les enginyeres; tots, tots, tots van dir: home, el meu futur professional on està? En l'alta velocitat", ha dit.
Ha lamentat que "tothom va fugir, és normal, les persones van on tenen futur", i ha dit que aquest fenomen encara s'està produint.
Macias també ha criticat la "descapitalització pressupostària" que va sofrir el ferrocarril convencional i ha recordat dades de l'Airef en els quals s'assenyalen que, el 2014, es van destinar 273 milions al ferrocarril convencional a tota Espanya, l'11% de la inversió total aquest any.
"Hi ha hagut una política absolutament equivocada, de dalt a baix", ha afirmat, i ha contraposat les xifres de 2014 amb la inversió de 600 milions que es va realitzar el 2025 només a Catalunya.
IMPACTE A CATALUNYA
El comissionat ha explicat que aquestes polítiques inversores han impactat més a la xarxa de Rodalies que en les Rodalies de Madrid, perquè en la dècada de 1990 el Govern liderat per Felipe González va realitzar una "inversió molt gran en les Rodalies de Madrid i molt petita a Barcelona".
"Per tant, a Madrid portaven 10 anys que s'havia renovat tot i aquí no, aquí no es va fer pràcticament res; per tant, l'efecte d'aquesta descapitalització a Madrid ha estat menor perquè tot era més nou", ha explicat.
RELACIÓ RENFE-ADIF
Preguntat per la relació entre Renfe i Adif, Macias ha recordat que la separació entre ambdues es va fer per imposició de la Unió Europea, però que en altres països com França o Alemanya, "han fet veure que feien, però no han fet" aquesta divisió.
Ha dit que la separació entre ambdues empreses públiques està "cada vegada més qüestionada", ja que genera problemes en el servei ferroviari.
El comissionat ha assenyalat que, en l'actualitat, hi ha un debat tècnic i polític obert sobre això: "Jo crec que en els propers anys poden passar coses, perquè es veu que aquest no és un model que genera conflictes".