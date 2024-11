Pere Macias desmenteix "amb contundència que el problema" a Rodalies sigui la manca d'inversió

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha optat aquest dimecres per la gestió de proximitat en el servei ferroviari i per "desmentir amb contundència que el problema sigui la manca d'inversió".

En el Fòrum Empresarial del Llobregat celebrat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha valorat que actualment hi ha una "extraordinària inversió en la xarxa", la qual cosa provoca problemes de mobilitat per la coincidència d'obres a diferents punts.

En aquest sentit, ha explicat que aquest mateix dimecres es reunirà amb afectats pel desdoblament de l'R3, un tall que s'ajornarà perquè no coincideixi amb el del túnel de Roda de Berà (Tarragona).