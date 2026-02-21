Pere Macias assegura que si el Govern gestionés Rodalies no s'hauria arribat a l'estat actual

Vol que després del traspàs "es noti des del primer dia" la cultura de manteniment
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que si la xarxa de Rodalies hagués estat gestionada per la Generalitat, no s'hauria assolit el punt actual per la manca de manteniment, en una entrevista a Europa Press.
Macias ha recordat que amb la Transició es van traspassar a Catalunya, Euskadi, Balears i Comunitat Valenciana les xarxes de l'antiga Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta (Feve) i que, malgrat els diferents governs que hi ha hagut, "tots van com una seda" i que capten nous viatgers i tenen serveis normals.
"Quin és l'únic que no ha progressat, que continua sent un desastre i que cada any perd viatgers? Són els que han quedat en mans de l'Estat. Això es pot constatar. I estan per tancar, i estan els trens vells i no va res", ha dit, en relació als trens de via estreta que va mantenir l'Estat al Cantàbric.
Ha explicat que això ha de ser "una constatació empírica" que mostra que la gestió de les xarxes ferroviàries s'ha de fer des de la proximitat.
"Una gestió centralista, la faci qui la faci, perquè a l'Estat espanyol també hi ha hagut alternança política, però l'hagi fet qui l'hagi fet, això continua sent un desastre i un fracàs", ha afirmat.
Per tot això, ha dit que es pot concloure que "la situació actual, si hi hagués hagut traspassos i gestió de proximitat, no es veuria".
CULTURA DE MANTENIMENT
Macias ha explicat que la prioritat de la Generalitat és que, una vegada es completi el traspàs de l'R1 de Rodalies --la primera línia que assumirà la nova empresa Rodalies de Catalunya-- és que "es noti des del primer dia que hi ha una cultura de manteniment".
Aquesta cultura de manteniment vol dir que "es revisen sistemàticament tots els elements i que hi ha una cultura de manteniment predictiu".
Ha afegit que, amb el traspàs, també es notarà que "les decisions es prendran des d'aquí, totes", i ha posat com a exemple que l'empresa que ha d'arreglar els ascensors de les estacions quan s'espatllen es contractarà des de Catalunya i, ha afegit, no es farà un concurs des de Madrid.
Macias també ha posat com a exemple que el Govern es preocuparà perquè "cada any hi hagi promocions de maquinistes perquè els nous maquinistes siguin persones residents a Catalunya, que no sigui gent que ha de marxar", amb l'objectiu que el percentatge de rotació sigui similar al d'FGC, que se situa en el 1% anual.
FUTUR
Sobre el futur de la xarxa ferroviària catalana, Macias ha dit que fins el 2030 els esforços se centraran en el manteniment i adequació de la infraestructura actual per revertir la situació actual, però que més enllà s'ha de pensar a ampliar-la.
Entre els projectes que ha dit que s'hauran de plantejar estan l'Eix Transversal ferroviari, que uneixi Girona i Lleida sense passar per Barcelona, i la línia orbital, que uneixi Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).