Pere Aragonès renuncia al sou d'expresident per treballar en la seva empresa familiar

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha renunciat aquest dimarts al sou que la llei preveu per als expresidents de la Generalitat durant els quatre primers anys després de concloure el mandat per encetar "una nova etapa al capdavant de l'empresa familiar".
"De la política institucional, se n'ha de poder --i voler-- sortir. Ho he defensat sempre. És fonamental saber tancar bé les etapes per continuar sent útil: ni aferrar-se als càrrecs, ni convertir-los merament en un mitjà de subsistència ni tampoc acabar reduït a una figura de vitrina", ha dit en un comunicat.
Aragonès --que va deixar el càrrec fa 13 mesos-- ha assegurat que en el seu primer any com a expresident s'ha dedicat "a ordenar el llegat del govern republicà i a organitzar projectes i prioritats per continuar fent servei a la ciutadania".
Ha assenyalat que començar a treballar en la seva empresa familiar és "un repte professional i personal", que és un negoci amb el qual no havia tingut mai cap relació i que ho fa per comprometre's amb la continuïtat familiar d'una empresa mitjana que com tantes altres, segons ell, s'ha de preservar.
"Sempre ho he tingut clar. No volia ser cap quota, ni entrar per cap porta del darrere ni per cap porta giratòria, fos com fos", i ha apuntat que mantindrà l'agenda com a expresident i també el seu compromís polític i la seva militància, textualment.
ESTUDIS ACADÈMICS
Ha afegit que, en l'àmbit acadèmic, ha començat una tesi doctoral sobre política industrial europea a la Universitat de Barcelona i que compaginarà els seus estudis amb la docència com a professor associat d'Història Econòmica a la UVic-UCC.
"Tinc 42 anys i molta energia. Sempre he entès la meva trajectòria política com un servei públic, assumint la responsabilitat que es necessitava en cada moment. M'honora profundament haver exercit la presidència de la Generalitat amb tota la intensitat", ha conclòs.
En una entrevista posterior a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha reiterat aquestes explicacions en assegurar que, després d'haver estat president de la Generalitat, no veia el sentit a continuar en política i va considerar la possibilitat d'entrar en el sector privat a causa de la jubilació del seu pare del negoci hoteler que té la seva família.
"Ho faig amb molta humilitat, però sabent també que tindré un mestre al costat, que és el meu pare", ha explicat Aragonès, que no tem que li retreguin que treballa en el sector hoteler.
SOBRE ERC
Un cop presa la decisió, no preveu tornar a la primera línia política però sí mantindrà la seva agenda institucional i continua compromès amb el projecte d'ERC després de 25 anys de militància.
En la seva opinió, ERC és un partit plural capitanejat des de fa anys per Oriol Junqueras, amb qui manté una relació "correcta" malgrat les diferències que han tingut.
"Hi ha coses que les veiem diferents, però sobretot, jo soc fidel al projecte d'ERC", ha concretat Aragonès, qui s'ha posat novament a la disposició de Junqueras per ajudar la formació.
GOVERN ILLA
En preguntar-li si li agrada el govern de Salvador Illa, ha incidit que faria "coses molt diferents" i que els socialistes no són independentistes, a més de considerar que Catalunya viu un moment de recomposició després del procés.
També ha assegurat que Illa prendrà les decisions que consideri per intentar aprovar el projecte de pressupostos 2026: "Un govern ha de tenir pressupostos i per tant has de fer el possible per aprovar-los".
Segons Aragonès, el millor escenari en aquest sentit seria "el compliment íntegre de tots els acords d'investidura i tan ràpid com sigui possible", però ha afegit que ERC prendrà la decisió que li sembli més adequada.