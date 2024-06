PepsiCo nomena l'enginyer Christian Cerezo cap de l'equip agro al sud-oest d'Europa

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

PepsiCo ha nomenat l'enginyer Christian Cerezo nou responsable de l'equip agro al sud-oest d'Europa, davant la retirada d'Ángel Alonso, informa l'empresa en un comunicat d'aquest dimarts.

Assumirà la gestió de matèries primeres agrícoles per subministrar-les a les plantes d'Espanya, liderarà l'agenda d'Agricultura Positiva de la companyia a Ibèria, i continuarà impulsant la digitalització en agricultura --formant els pagesos i facilitant-los eines digitals--.

Cerezo ha fixat com una prioritat "continuar impulsant l'agenda de sostenibilitat de PepsiCo" per assolir els objectius fixats per l'empresa en l'horitzó 2030.