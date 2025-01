PepsiCo canvia el seu model de distribució i anuncia un ERO de fins a 250 persones

Es crearà una Taula de Diàleg per acordar el procés de sortides

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

PepsiCo ha anunciat un canvi en el seu model de distribució a Espanya cap a la distribució indirecta, que provocarà un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà fins a 250 treballadors, han informat fonts de l'empresa a Europa Press i la UGT en un comunicat aquest divendres.

L'empresa ha explicat que el canvi "es durà a terme de manera progressiva i responsable" i que ha proposat una Taula de Diàleg amb els sindicats per acordar com es duran a terme les sortides.

Està previst que aquesta Taula de Diàleg es reuneixi per primera vegada la setmana vinent i l'empresa ha explicat que buscaran "acords que beneficiïn tant les persones com el negoci".

"El compromís de la companyia és garantir un procés transparent, buscant sempre les millors solucions per a tots els implicats", ha afirmat.

AFECTACIÓ

La UGT, per la seva banda, ha assegurat que afectarà especialment la plantilla d'Andalusia, on es preveu tancar totes les delegacions de vendes.

El sindicat ha rebutjat l'ERO "en entendre que no es donen les circumstàncies objectives per escometre un nou expedient d'aquesta envergadura" i no descarta convocar mobilitzacions.

Ha insistit que "no es donen les raons organitzatives i de costos fixos que addueix l'empresa" per justificar l'externalització de l'àrea comercial i ha assenyalat que l'empresa no està en pèrdues.