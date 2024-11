Pepe Álvarez afirma que la UGT ha d'entrar "a sac" en la qüestió de l'habitatge

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat que la seva organització ha d'entrar "a sac" en la qüestió de l'habitatge perquè, en les seves paraules, els sindicats poden aprofitar el pes que tenen davant de les administracions per reforçar les demandes de les entitats que treballen entorn al dret a l'habitatge.

"La UGT ha de tornar als seus orígens i actuar més fora del marc de l'empresa. Avui pots fer un conveni col·lectiu molt bo, però si els lloguers es mengen el 70 o 80% del sou no hem fet un bon negoci", ha remarcat en una entrevista aquest diumenge al diari digital 'Nació', recuperada per Europa Press.

Álvarez ha subratllat que la UGT, textualment, no està per treure cap actor actual sinó per sumar i enfortir: "L'habitatge és imprescindible per viure i hem de donar-li la volta a aquesta situació".

SALUT MENTAL COM A PRIORITAT

El secretari general ha reflexionat que històricament els treballadors s'han reunit en grans centres de treball, cosa que ara s'ha substituït pel teletreball, la intel·ligència artificial o la mobilitat laboral internacional.

Per Álvarez, la seguretat laboral dels nous llocs de treball passa en gran mesura per la salut mental, i ha instat la UGT a perseguir objectius nous en aquest àmbit després del pròxim congrés del sindicat.

Sobre la seva eventual continuïtat al capdavant de la UGT, Álvarez ha dit que, encara que pogués, no ho faria, i ha reivindicat, textualment, un sindicalisme obert i plural que sigui capaç de reunir persones pròximes a diferents espais polítics de l'esquerra.