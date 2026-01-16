Pep Guardiola i Sergio Busquets compren un 28% de la socimi d'habitatges d'Alquiler Seguro

Owen Humphreys/PA Wire/dpa
MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Els exfutbolistes del F.C. Barcelona Pep Guardiola i Sergio Busquets han entrat en l'accionariat d'Alquiler Seguro Asset Market, la socimi d'Alquiler Seguro enfocada a la gestió d'habitatges de lloguer assequible.
Segons els registres de BME Scaleup, el mercat de BME destinat a empreses en creixement, l'actual entrenador del Manchester City ha dut a terme aquesta inversió a través de la seva societat 08022003 Limited, mentre que Busquets ho ha fet a través de Buga Seler, empresa de la qual és administrador únic.
Cadascun ha adquirit una participació del 14,21%, un percentatge que té un preu actual de mercat de gairebé un milió d'euros, atès que l'empresa té un valor en borsa actual de 6,9 milions d'euros.
Els dos futbolistes es van convertir en nous socis de la socimi a través d'una ampliació de capital de 5 milions d'euros aprovada al maig de 2025 però que es va elevar a públic davant de notari el passat 31 de desembre.
A més de Guardiola i Busquets, la societat Ventu Europe també s'ha incorporat com a accionista en aflorar una altra participació del 17%, mentre que el 52,63% roman en mans d'Alquiler Seguro a través del seu president, Antonio Carroza i la societat Aurica Growth.