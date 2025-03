La pensió dels autònoms a Catalunya és un 37% inferior a la dels assalariats, segons la UGT

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La pensió mitjana dels autònoms a Cataluna és de 942 euros, la qual cosa representa un 37% menys que la d'un assalariat, que és de 1.487 euros, segons ha alertat aquest dimecres la UGT de Catalunya en un comunicat.

Així mateix, la pensió mitjana de jubilació d'un autònom se situa en els 1.054 euros, uns 650 euros menys que la d'un treballador del règim general, que és de 1.707 euros.

La pensió mitjana de viduïtat dels autònoms és de 650 euros, un 36% menys que la dels assalariats (1.017 euros), per la qual cosa el sindicat ha demanat "un sistema de pensions just i equitatiu per als autònoms".