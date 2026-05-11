Penes de fins a 3 mesos de presó per a 3 acusats en una peça separada del cas Mercuri

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha condemnat 3 acusats de falsedat documental investigats en una peça separada del cas Mercuri, pel qual va ser condemnat l'exalcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos.
El tribunal imposa penes que no superen els tres mesos de presó per a un gestor, el propietari d'una nau industrial i l'oncle de l'exalcalde, mentre que absol 7 persones més que també van ser jutjades.
Els fets es remunten al 2009 i estan relacionats amb l'ampliació d'una nau industrial situada a Sabadell on l'empresa S. Motor duia a terme la seva activitat econòmica; les obres es van fer sense facturació i sense complir amb la tributació municipal requerida, segons el tribunal.